Amenazan a líder social en el barrio Bicentenario de Cartagena

El liderazgo social en Cartagena sigue generando hechos de intimidaciones. Caracol Radio conoció una situación que involucra a Leidy Villadiego en el barrio Bicentenario, donde varios vecinos y desconocidos la habrían amenazado en reiteradas ocasiones.

Es por eso que la dirigente cívica, decidió colocar varios mensajes en la puerta de su vivienda, donde expresa su rechazo y ratifica que no quiere inconvenientes con nadie. "Si tomas es tu problema, si prendes picó es tu problema. Quiero que sepas, solo me interesa mi familia", señalan las hojas escritas con marcador.

"Yo no duermo con tanta preocupación, me ha tocado cambiar de número telefónico porque llamaban a decirme cosas. No me quiero mudar porque he levantado con mucho sacrificio mi vivienda, pero la situación es incontrolable", dijo Villadiego.

Según la denunciante, ya el hecho es de conocimiento de autoridades judiciales.