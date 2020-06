Malestar por cese de operación de Metrolínea en Piedecuesta

Los cerca de 10 mil usuarios de Metrolínea en Piedecuesta quedaron sorprendidos esta mañana cuando como de costumbre llegaron a la estación para ir hacia sus lugares de trabajo, y la encontraron cerrada.

Mucha gente tuvo que llamar hacía sus trabajos mientras conseguían algún tipo de transporte, "terrible pues de igual manera ya había que tomar catas en el asunto. Ya había varias quejas de los usuarios por falta de frecuencias y un buen servicio", dijo un usuario.

Millonaria garantía pide la aseguradora a Metrocinco Plus

En estaciones como la del Portal del Valle, se registraban largas filas y la gente no sabía como salir hacía Bucaramanga. "Es que no avisaron no sabíamos, porque juegan con nosotros y no informan con tiempo", dijo otra de las usuarias.

"Aseguradoras no renuevan pólizas por alto riesgo": Gerente Movilizamos

Entre tanto, el Área Metropolitana, informó que con frecuencias promedio de 3 a 4 minutos se registra el paso por la autopista a Floridablanca de las rutas 49, 50 y 51 de Transpiedecuesta, que está prestando el servicio para mitigar la contingencia.