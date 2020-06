Millonaria garantía pide la aseguradora a Metrocinco Plus

Fredy Cubides gerente de Metrocinco Plus, operador que no pudo sacar sus buses hoy por falta de renovación de la póliza de cumplimiento señaló que la exigencia de la aseguradora para $12 mil millones de pesos en una fiducia, hasta dos años después de la culminación del contrato.

"Aseguradoras no renuevan pólizas por alto riesgo": Gerente Movilizamos

Dicho dinero saldrían de las catorcenas que le adeuda Metrolínea al operador, "Seguros Bolívar decide no renovar la póliza por los malos resultados y pide garantía extra. No estamos de acuerdo porque si nos pagan, esos dineros van para las deudas del banco y para componer el contrato porque no hay solo un peso que los accionistas puedan recibir”, dijo Cubides.

Dicha exigencia por parte del asegurador se da ante un posible siniestro, "ellos son radicales y no se han movido por la situación en la que está el sistema y los estados financieros. Pero nosotros no hemos parado antes que hemos estado en peores condiciones y seguimos operando".

Señaló que se está buscando como encontrar una solución rápida para los usuarios; sin embargo, ninguna otra aseguradora en el país ha querido gestionar la póliza.

“Ellos nos pidieron que hiciéramos un documento y ya estamos buscando alternativas con la gerente de Metrolínea para avanzar y poner lo más pronto posible en servicio los buses de Metrocinco Plus a ver si se subsana el problema", agregó el gerente.

Fueron 70 buses de Metrocinco Plus los que dejaron de circular hoy por el Área Metropolitana de Bucaramanga.