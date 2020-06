En Cundinamarca no ven viable el regreso a clases

Los nueve secretarios de educación de los principales municipios del departamento le manifestaron a la Ministra de Educación, María Victoria Ángulo, su preocupación frente a las indicaciones que contiene la Directiva N° 11, principalmente sobre el retorno a clases de manera presencial, aseguran que no se cuenta con garantías para que estudiantes, profesores y personal administrativo inicien gradualmente el proceso.

Es de recordar que la Gobernación de Cundinamarca dio a conocer la decisión del Ministerio de Educación, para que los municipios "no covid" regresarán gradualmente a clases próximamente, ante está decisión los secretarios indicaron en la carta no están de acuerdo y aseguran que se pone en riesgo la salud de los niños y jóvenes, además explican que no han recibido las indicaciones necesarias.

"Es importante indicar que a la fecha no contamos con el mencionado lineamiento, el cual es de vital importancia, a fin de conocer las condiciones que se establecerán para la transición progresiva a la modalidad presencial y la implementación de prácticas de bioseguridad que reduzcan el riesgo de contagio de COVID-19 en la comunidad educativa", indicaron lo Secretarios en la carta.

El documento fue firmado por los secretarios de educación de Cundinamarca, Aura Pilar Noriega; Chía, Liliana Andrea Villalobos; Facatativá, Mary Luz Bernal; Funza, Nelsy Cajamarcá; Fusagasugá, Luz Fanny López; Girardot, José Agustín Devia; Mosquera, José Jhoan Alfonso; Zipaquirá, Daniel Forero Vargas; y Soacha, Luis Eduardo Chávez, que esperan que se les aclaren los protocolos de regreso.