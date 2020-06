El alcalde de Ibague habría violado cuarentena

En una presunta violación a la medida de aislamiento obligatorio habría incurrido el alcalde de Ibagué Andrés Fabián Hurtado Barrera, el pasado sábado 13 de junio, donde habría participado en una actividad ajena a sus labores, en la emergencia sanitaria por el COVID-19.

A través de redes sociales, en una denuncia realizada por un excandidato a la asamblea del Tolima, el alcalde Hurtado, al parecer, participó en una fiesta en el municipio de Lérida en el norte tolimense, de donde es oriundo, junto con su esposa Leidy Galeano de Hurtado y otros familiares.

Para el concejal Jaime Tocora, tanto el alcalde Andrés Hurtado, como los organismos de control deben dar claridad a esos hechos, para establecer si son verdad o no.

"Están que están consternados, es un mal mensaje que se envía a la ciudadanía, entienden que es un momento difícil que han tenido que afrontar todos los mandatarios, pero son quienes deben dar ejemplo con sus actuaciones, en este caso el alcalde estaría actuando de una manera infantil e irresponsable, no se puede castigar a los ciudadanos que no acatan las medidas si los encargados de llevar la ruta de atención y gobierno no dan ejemplo”, señaló Tocora.

Hasta el momento no ha habido un pronunciamiento por parte del alcalde, quien también se vio inmerso en otra polémica el pasado 7 de abril, cuando subió a redes sociales, una fotografía, participando en la celebración de cumpleaños del exgobernador del Tolima Oscar Barreto Quiroga y jefe político, en medio del periodo de aislamiento.

