Investigan acueducto ‘de papel’ en Boyacá: no se construyó pero se recibió

Presuntas irregularidades halló la Procuraduría General de la Nación en la finalización de la obra.

El ministerio público formuló pliego de cargos al interventor de la 1ª etapa de la construcción del acueducto de la vereda Ceiba Chiquita del municipio de Santa María, Boyacá, Jeffer Robles González (2011-2013), por presuntas irregularidades en la finalización de la obra.

La Procuraduría Provincial Guateque le reprochó al investigado el aparente registro del acta de recibido de la construcción, sin que esta se ejecutara conforme a las especificaciones y normas técnicas establecidas en el acuerdo jurídico SMC-125/2011 suscrito con la Gobernación de Boyacá, el cual tenía por objeto realizar la interventoría técnica, administrativa y financiera de la obra, cuyo valor ascendía a los $152.038.911.

Al parecer, la 1ª etapa del acueducto no se habría terminado a cabalidad según el informe técnico, pues la planta de tratamiento nunca se construyó, la bocatoma, el desarenador y los tanques de almacenamiento no se elaboraron conforme al diseño, y las líneas de aducción y conducción no cumplieron con la profundidad de instalación.

Para el ente de control Robles González pudo haber desconocido las obligaciones estipuladas en el contrato de interventoría e infringido el principio de moralidad, teniendo en cuenta que su rol de interventor le imponía la obligación y el deber de vigilar el correcto desarrollo de la obra.

Por los hechos, la Procuraduría calificó la presunta falta de manera provisional como gravísima a título de culpa grave.

El investigado podrá solicitar o aportar las pruebas que estime pertinentes para su defensa.