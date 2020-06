Somos empresarios y no vándalos: operadores turísticos de Cartagena

Una manifestación que pretendían adelantar los integrantes de las agencias de viajes y operadores turísticos en los bajos de la Alcaldía de Cartagena, terminó en un procedimiento policial que dejó tres personas capturadas.

Entre los detenidos se encuentra Keydi Orozco y otros dos miembros del comité de este gremio que viene adelantando gestiones para recibir ayuda por parte del Gobierno Nacional, ante la parálisis de actividades por el Coronavirus.

“Estos tres compañeros fueron los primeros que llegaron a la Plaza de la Aduana. El Alcalde de manera agresiva, ordenó que fueran judicializados. Los que iban llegando a la manifestación se retrocedieron para no ser detenidos”, aseguró Tatiana Donado, miembro del comité de agencias de viajes y operadores turísticos de la capital de Bolívar.

La mujer narró que también fue capturada, pero quedó libre luego de pedirle a los uniformados las razones oficiales de su detención. “Le solicité a los patrulleros que por qué me detenían, me soltaron, cogieron mi celular y borraron todos los videos que había grabado. Después me lo terminaron devolviendo cuando les pedí que mostraran oficialmente por qué me lo estaban quitando”, contó.

Donado, reiteró que el único propósito de la manifestación era visibilizar la situación de crisis por la que están atravesando ante la falta de apoyo de la Alcaldía y el Gobierno Nacional. “Somos un grupo de empresarios, no somos vándalos ni delincuentes. En Bogotá han dicho que la protesta es un derecho que cada colombiano tiene, eso sí siempre y cuando se respeten los protocolos de bioseguridad”, puntualizó.

La Policía Metropolitana reportó que se impusieron 10 comparendos por violación de medidas sanitarias porque pese a las recomendaciones, las personas que se congregaban en la Plaza de la Aduana, hicieron caso omiso a las órdenes de los uniformados.