En crisis, conductores de la ruta Turbaco- Cartagena

El gremio de transportadores que presta servicio entre el municipio de Turbaco y Cartagena, se encuentra desesperado ante las restricciones impuestas para operar sus vehículos.

La reactivación del peaje, el aforo solo del 35% en los carros, y la posición de cooperativas quienes se niegan a reducir los costos de planilla, son algunas razones para que hoy estén prácticamente trabajando a pérdida.

"No ganamos ni siquiera para el mantenimiento, y la situación no solo es de nosotros en el sector intermunicipal, sino también para los urbanos. Sería muy importante que el presidente Duque nos ayude con un subsidio, algo siquiera para cancelar el combustible ya que no estamos llevando nada para las casas", dijo Rafael Márquez, propietario de un vehículo.

El gremio ya ha remitido comunicación al gobierno nacional, pero hasta el momento no existe ningún pronunciamiento sobre la solicitud.