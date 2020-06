¿Por qué Claudia López dice que no puede detener manifestaciones de Fecode?

Este jueves Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) realizará una manifestación frente al Ministerio de Educación. Los líderes de los docentes han afirmado que el Gobierno no esta dispuesto a escuchar sus peticiones y tampoco hay voluntad de diálogo.

En redes sociales se acusa a Fecode por no ser consiente de la emergencia sanitaria por la COVID-19, ya que hay un riesgo alto de contagio de coronavirus en las manifestaciones que quieren hacer el 11 de junio.

Además, muchos piden a la alcaldesa Claudia López que detenga esta manifestación ya que atenta contra la salud de los ciudadanos y de quienes asisten a esta manifestación.

La alcaldesa de Bogotá, a través de un tuit, ha afirmado que ella no puede detener esta manifestación argumentado que "por decisión Constitucional, las alcaldías no tenemos la facultad de autorizar o prohibir marchas, pero invitamos a la sensatez. No es responsable convocar aglomeraciones en este momento. Literalmente arriesga la vida de los participantes y la salud pública de la ciudad".

Fecode afirma que va a tomar todas las medidas de bioseguridad para resguardar la integridad y salud de sus manifestantes o docentes que los acompañen este jueves.