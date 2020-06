Problemas de energía siguen afectando servicio de agua a Turbaco y Arjona

Un total de 183 horas y tres minutos completó sin energía eléctrica el municipio de Arjona el último trimestre del año en curso. Lo anterior trae como consecuencia la despresurización de la planta de potabilización de agua generando traumatismos en la prestación del servicio del preciado líquido en Arjona y Turbaco.

Desde hace más de un año, Acualco S.A. ESP, la empresa que presta el servicio de agua potable a los municipios de Turbaco y Arjona ha evidenciado a la comunidad, autoridades municipales y organismos de vigilancia y control de los servicios públicos domiciliarios, las enormes dificultades para mantener el normal suministro de agua debido al pésimo servicio de energía eléctrica.

Así lo hace saber Luis Ortiz, concejal del municipio de Arjona, quien testifica que es víctima del mal servicio que presta Electricaribe. “El origen central de la ausencia del agua potable en Arjona tiene que ver en un cien por ciento con el mal servicio de energía con el que contamos en el municipio”.

Por su parte, Arnold Álvarez, gerente de Acualco asegura que: las protestas del barrio Bonanza, que se generan con el argumento de tener más de 15 días sin el servicio, no son ciertas. “Hubo un daño en el tubo madre el viernes 05 de junio por la noche y el sábado 06 de junio por la tarde fue solucionado. El domingo 07 Electricaribe realizó mantenimiento simultáneo en Gambote y Arjona por más de 9 horas lo que ocasiona que nuestras redes se sequen y despresuricen, lo que retarda la continuidad y el retorno inmediato del servicio de Agua Potable”, sostuvo Álvarez.

Según el funcionario, esta grave problemática se acrecentó ya que se suma el hecho que las alcaldías municipales en agosto del 2019 decidieron recibir parcialmente la planta de potabilización de agua ubicada en Arjona, que opera Acualco en consonancia con el contrato de concesión. “Todos los meses reportamos las graves falencias que esta planta tiene para su buen funcionamiento” dijo Álvarez.

Recalcó que el contratista Consorcio 2017 no ha acometido con oportunidad los pendientes dejados y los que se han presentado, tocándole a Acualco asumir operativa y pecuniariamente la grave falencia con que cuenta aún la planta. “Este fin de semana, luego del mantenimiento prolongado de más de 9 horas de Electricaribe la bomba existente de suministro a Turbaco también falló obligándonos a utilizar la planta antigua para bombear hacia Turbaco. A esta falla también se suma la avería de una de las bombas de Gambote que sigue sin funcionar y pendiente de reparar. En este sentido, se evidencia que ha sido mucho el trabajo y el dinero que Acualco ha invertido para solucionar estos problemas, de los cuales son conocedores Findeter, el contratista consorcio Bolívar 2017, la SAAT, las Alcaldías de Arjona y Turbaco, la Contraloría General de la República”, dijo el funcionario.

Indicó que. “Acualco como operador debe cumplir las metas contempladas en nuestro anexo técnico, la continuidad de por lo menos 12 horas de servicio, al 100% de los usuarios, como se puede observar debido al mal servicio prestado por la empresa Electricaribe impide, además de no cumplir con nuestro contrato de operación, no podemos cumplir con las metas de continuidad establecidas en nuestro contrato de condiciones uniformes. Sin embargo, es tan deficiente el servicio prestado por Electricaribe que solamente en el mes de abril de año en curso, registra 41.81 horas en cuanto a la suspensión del servicio suministrado, en este sentido podemos decir que la condición del servicio suministrado es de pésima calidad. En esta coyuntura, todos nuestros esfuerzos se concentren en la satisfacción de las necesidades básicas de cada suscriptor, por lo tanto, la energía eléctrica es uno de los principales insumos para que Acualco pueda brindar en óptimas condiciones la prestación del servicio de agua potable. En efecto, debemos destacar que el no cumplimiento de nuestro objeto contractual se debe a factores ajenos a la gestión empresarial de Acualco”, dijo.

“Nuestra posición sigue siendo de compromiso con la prestación del servicio en Arjona y Turbaco, pero estas circunstancias adversas no le dan viabilidad a una operación estable y confiable, dejando en la opinión pública como único responsable a Acualco SA ESP, cuando existen actores y circunstancias fuera de nuestro alcance poder resolver”, puntualizó.