"Es tan importante el derecho a la salud, como la protección de datos"

Esteban Hoyos, abogado y profesor de derecho constitucional en EAFIT, habló en Medellín Hoy Por Hoy sobre el debate entre la plataforma Medellín Me Cuida y el uso de datos personales de los ciudadanos.

El abogado redactó una columna titulada "Medellín me cuida, me vigila y me sanciona", en la que expone que el Decreto 573 de 2020, expedido por la Alcaldía de Medellín, tiene algunos problemas de necesidad y proporcionalidad desde una perspectiva constitucional y pone en riesgo los derechos a la intimidad, habeas data y la libre iniciativa privada.

"Mi intervención en este debate sobre la plataforma y la aplicación, hace parte de una preocupación más general y más amplia sobre el uso de las facultades de excepción en el estado de emergencia en el que nos encontramos. Es, en general, en una situación de emergencia económica como la que atravesamos, el uso de los poderes ejecutivos y la tendencia al abuso en el ejercicio del poder por parte del ejecutivo. Esto incluye presidente, alcaldes y gobernadores", explicó.

Añadió que, no se opone al uso de desarrollos tecnológicos para enfrentar la pandemia y hacer seguimiento a una enfermedad grave, pero resaltó que, es tan importante la salvaguarda del derecho a la vida y a la salud, como la protección de los datos y la privacidad. Además, resaltó la importancia y validez del debate cuidadano frente a una plataforma que hace uso de información personal.

"Es una discusión que está siendo jalonada por la propia Organización Mundial de la Salud, por la sociedad civil, por la academia y ellos nos han prendido las alarmas sobre los riesgos en este tipo de desarrollos, sobre todo porque se hicieron sin una deliberación previa. Los ciudadanos no tuvimos la oportunidad de participar en las discusiones para la adopción de este tipo de plataformas, entonces cuando se empiezan a poner en práctica, tenemos que indagar por sus objetivos, necesidad, proporcionalidad y efectividad".