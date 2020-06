Maestros de Bolívar participan en jornada nacional de protestas

Como parte de una jornada para llamar la atención del gobierno nacional, el Sindicato Único de Educadores y Trabajadores de la Educación de Bolívar (SUDEB), realizó una movilización vehícular que partió desde el colegio INEM de Cartagena.

Con el acto, los maestros buscan evitar que se materialice una intención del Ministerio de Educación, que los obligaría a regresar desde este 1 de agosto a los planteles en todo el país.

Lea también: Funcionario cercano al alcalde de Cartagena da positivo para Coronavirus

"El gobierno no ha venido cumpliendo con los acuerdos pactados desde el año 2015, aparte esta modalidad de trabajo ha generado un gran estrés porque muchos profesores no son de la era digital. Nosotros no es que no queramos regresar a las instituciones, de hecho esa es una intención, pero tampoco de cualquier manera", expresó Gabriel Carrasquilla, directivo del SUDEB.

Los agremiados manifestaron que continuarán pronunciándose, y siguiendo las indicaciones de Fecode.