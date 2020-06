Autoridades de Santander devolvieron buses con 241 migrantes

La policía del Magdalena Medio devolvió seis buses que transportaba a 241 venezolanos provenientes de Cali.

Estos migrantes que tenían la intención de ingresar a Cúcuta para poder pasar la frontera y regresar a Venezuela no les permitieron el paso, luego de que la policía verificara que no cumplían con los requisitos de bioseguridad, el tamizaje y no tenían permiso de migración Colombia.

El coronel Gustavo Adolfo Martínez, comandante de la policía del Magdalena Medio señaló que diariamente las autoridades de Norte de Santander y del país vecino están dejando entrar 300 migrantes y que así pueden retornar a sus hogares.

Todo esto siempre y cuando cumplan con los protocolos de bioseguriadad y estén libres de coronavirus.