El influencer "La Liendra" atropelló un motociclista en La Tebaida, Quindío

El reconocido influencer conocido como La Liendra se accidentó en La Tebaida en el Quindío, atropelló a un motociclista al que acompañó hasta el hospital

Y es que en vídeo quedó registrado el momento en el que el YouTuber colombiano Mauricio Gómez, conocido en las redes sociales como 'La Liendra', maneja su camioneta y no respeta la señal de pare, es ahí donde atropella a un motociclista. Al parecer pretendía huir del lugar, por lo que la comunidad no lo permitió. A través de historias de Instagram, el influencer manifestó que tal versión no es cierta y que fue un lamentable suceso pero que brindó la atención oportuna al motociclista atropellado.

El influencer resaltó que la situación se salió de control porque lo reconocen como figura pública y por eso su temor ante el hecho.