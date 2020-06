Campesinos rechazan anuncio de MinDefensa de no suspender erradicación

Las últimas declaraciones entregadas por el Ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo en donde afirma que no se suspenderá la erradicación de cultivos ilícitos a pesar de la cuarentena, han sido rechazadas por las comunidades campesinas en Norte de Santander que subsisten de estos procesos.

Los enfrentamientos entre los cultivadores y la Fuerza Pública se han acentuado en los últimos días, y los líderes de los campesinos le han pedido al Gobierno Nacional presentar los planes de sustitución y proyectos productivos antes de llegar con estos operativos.

Olmer Pérez vocero de la Asociación de Campesinos del Catatumbo Asacamcat, le dijo a Caracol Radio que muchas de estas familias no tienen otra forma de subsistir.

“La erradicación forzada y no concertada del gobierno continúan y esto es una violación a los Derechos Humanos en el departamento y más con la expansión del Coronavirus en las comunidades campesinas, si la decisión del gobierno es no detener en la cuarentena pues lo que quiere decir es que los campesinos tampoco pueden parar en esta época, hay que recordar que el gobierno no ha respetado los mismos decretos por que ha militarizado la región, los campesinos tendrán que movilizarse pacíficamente para exigir que se cumpla lo acordado, además esto ha generado ya varias muertes y heridos”, dijo el vocero.

El gobierno ha reiterado que continuara con estas erradicaciones en al menos 8 regiones del país y la preocupación de las comunidades se agudiza con la llegada de una brigada especial desde los Estados Unidos que apoyara la lucha contra el narcotráfico en Colombia.