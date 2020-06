Vendedores informales rechazan la iniciativa de promover la peatonalización

Jorge Morales Presidente de la Asociación que representa a los informales dijo a Caracol Radio que “nosotros necesitamos que nos dejen trabajar, que el Alcalde entienda que llevamos más de dos meses sin trabajar sin tener que darles a nuestras familias, nuestros hijos”.

Indicó que “desde que se inició esta crisis no todos han recibido ayudas, no sabemos que paso con los subsidios, con los mercados y no vemos que entiendan nuestra situación”.

Agregó “por eso rechazamos medidas impuestas, sin diálogo. Nosotros hacemos eso porque no tenemos trabajo y eso nadie lo entiende, siempre nos echan a la policía o hacen anuncios, pero nadie nos atiende”.

Se estima que en las calles de la ciudad hay más de cinco mil personas en la informalidad.