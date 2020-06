Vendedores informales protestan en Usme por falta de ayudas

Desde horas de la mañana, un grupo de al menos 30 vendedores informales se encuentra en las inmediaciones del Portal Usme de Transmilenio, haciendo un plantón pacífico en protesta a la situación actual que viven, y frente a la que, denuncian, no han recibido ningún apoyo por parte del Gobierno nacional ni la Administración Distrital.



"Estamos esperando que lleguen de la Administración a ver si por fin nos solucionan algo. El pueblo con hambre se hace escuchar. Hemos sido muy razonables de no intentar bloquear vías, de no hacer nada, pero nadie atiende. Estamos aquí para ver si por lo menos alguien nos escucha", aseguró Julián Nieto, uno de los protestantes.



"No nos han llegado ayudas ni nada. Tenemos 72 días de estar encerrados y pues hay mucha gente que ya debe arriendo y no tiene con qué comer. Un mes más de confinamiento hace imposible la situación para nosotros. A algunos están que nos sacan de nuestras casas, porque no tenemos con qué pagar", concluyó el comerciante.

