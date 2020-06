Transporte escolar en Cúcuta sin ruta para segundo semestre

El Gobierno Nacional ha reiterado que las clases presenciales en los diferentes colegios públicos y privados en todo el país no se contemplan hasta el mes de agosto, buscando garantizar la seguridad de los menores de edad los cuales son población vulnerable para el contagio del coronavirus.

Esta situación ha generado incertidumbre en diferentes sectores los cuales devengan su sustento de las jornadas escolares como son el transporte de los niños, los cuales llevan dos meses sin trabajar y recibir dinero por parte de los padres de familia.

José Gerardo Vera Mendieta líder de este gremio en Cúcuta, le dijo a Caracol Radio que ante el desconocimiento del gobierno de esta situación decidieron realizar un plantón que visibilice esta problemática.

“Nosotros realizamos la protesta porque no hemos recibido ninguna ayuda del gobierno nacional, nosotros trabajamos con el transporte especial y es de los escolares, no salimos de Cúcuta y no tenemos rutas distintas a los colegios, nos hemos visto perjudicados por que los carros están parqueado y no estamos devengando ningún dinero, pero si tenemos que seguir pagando rodamiento en las empresas además del seguro Soat y la revisión tecnicomecánica, además pagamos pólizas contractuales y de responsabilidad civil por la seguridad de los niños, entonces estamos pidiendo que por favor aunque sea nos congelen los pagos, en nuestro grupo somos 150 personas pero sabemos que hay más empresas y en Cúcuta pueden rondar por 600 los conductores afectados”, dijo el líder del gremio.

El plantón lo realizaron en horas de la mañana de este lunes 1 de junio en la plaza de banderas en el centro de Cúcuta, y lo conductores le pidieron al Gobierno Nacional un subsidio que permita seguir solventando el alimento para las familias.