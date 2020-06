Wilman Atencia, una vida dedicada a las Hicoteas

“Un alumno, que actualmente es ingeniero civil, fue quien me captó la idea. Él fue el primero en incubar la mayoría y sacó 250 galápagos pequeños inicialmente”, cuenta el profesor Wilman Atencia sobre el inicio de este proyecto que le ha cambiado la vida a todo una población.

Con el profesor Atencia a la cabeza se han propiciado cambios en la vida de Las Margaritas, corregimiento del Magdalena y cuando hay liberación de tortugas e hicoteas, hacen una fiesta.

“Ver a la comunidad reunida alrededor de la conservación de la naturaleza es de mucha satisfacción. En la sala de informática dibujamos a una tortuga manejando computador, en el restaurante una comiendo y otra tortuga leyendo en la biblioteca. Cuando hacemos la liberación mandamos a hacer una galleta y le decimos que esa ¡es la única forma como se pueden comer una tortuga!”, dice el profesor Atencia.

'El galápago mayor', como le dicen al profesor, espera que su propuesta sea replicada en todos los colegios a la orilla de Ciénaga. “Una vez recibimos visita de Pivijay y Zapayán, después fui a dictarles una capacitación. Mi mayor sueño es que el proyecto se lleve al sur del Magdalena y se multiplique porque son poblaciones rodeadas de ciénaga".

Agrega que "yo trabajo como docente pero me gustaría ser asesor de un convenio o un proyecto para todos esos colegios. Esto es directo, es práctico. Desde ahí empieza la educación ambiental. Todo lo que usted le enseñe a un niño durante sus primero años no se le olvida nunca. A medida que tienen contacto con la naturaleza, ya usted no la consume”.