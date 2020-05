Tunja no tiene en dónde ni cómo atender maternas ni recién nacidos

El 17 de Mayo un brote de Coronavirus en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital San Rafael de Tunja, único de tercer nivel en Boyacá, obligó al cierre de esta unidad, y a sobre cargar la capacidad en las clínicas Mediláser y Los Andes para la atención de servicios de Gineco-Obstetricia y Cuidado Intensivo Neonatal.

Si antes de la pandemia no alcanzaban las camas para estos pacientes, ahora la situación es crítica, pues se sobrepasó la capacidad instalada y resolutiva de la red hospitalaria en este aspecto, generando un estado de Emergencia Funcional, lo que quiere decir que así quieran atender a estos pacientes, no hay donde ni con qué no con quien hacerlo.

Las clínicas lanzaron un SOS a la secretaría de salud de Boyacá, y le ruegan que habiliten las clínicas que hoy están vacías para estos servicios sobreocupados, o que les presten ayuda para ampliar las camas en las UCI neonatales, para poder extender su capacidad de atención a los recién nacido, y a las madres gestantes.

De continuar la sobre ocupación, las maternas y sus bebés, tendrían que remitirse a centros asistenciales de la ciudad de Bogotá.

Por ejemplo, de acuerdo con la clínica Mediláser, en una comunicación formal dirigida a la secretaría de salud de Boyacá, al centro regulador de urgencias de Boyacá – CRUEBIPS’S Y ESE’S DE I, II Y III nivel de complejidad, a las entidades promotoras de salud (régimen subsidiado y contributivo), y a las Empresas De Transporte Asistencial Básico y Medicalizado, sostuvo que: “a la fecha la ocupación de nuestros servicios de GINECO-OBSTETRICIA y CUIDADO INTENSIVO NEONATAL sobrepasa la capacidad instalada y resolutiva generando un estado de Emergencia Funcional, con imposibilidad de aceptar remisiones de usuarios para manejo y tratamiento en estas unidades asistenciales”.

Y es que agregaron las directivas de la institución, que “a la fecha, no se tiene capacidad de atender pacientes adicionales en estos servicios, por lo que no se dará trámite de aceptación a remisiones de pacientes en curso, y solicitamos se abstengan de enviar o direccionar a nuestra Institución remisiones en calidad de “URGENCIA VITAL” pues no se cuenta actualmente con las condiciones para dar ingreso a las mismas en estos servicios, las cuales no serán aceptadas para ingreso de no cumplir con lo establecido en el Decreto 4747 de 2007 sobre proceso de Referencia y Contrarreferencia, y según instrucciones de la Secretaría de Salud de Boyacá mediante Circulares No. 080 de Marzo 29 de 2019 y No. 122 de Mayo 20 de 2020, así como las disposiciones del Decreto Legislativo No. 538 de 12 de Abril de 2020”.

Finalmente, solicitaron “actuar con responsabilidad para no incurrir en hechos que pongan en riesgo la seguridad de los pacientes, así como la debida comprensión al respecto y se redireccione las solicitudes de remisión y envío de pacientes hacia otras instituciones de la Red de Prestadores hasta nueva notificación”.