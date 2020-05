Hace más de 60 días no hemos recibido ingresos: Transportadores de Boyacá

El gerente de la empresa Coflonorte, Felipe Cardozo dijo que la situación es un poco crítica, la nómina de las empresas hace que sea más difícil y el sector transporte es de los más afectados en el país por la pandemia del coronavirus, los ingresos no se bajaron en un porcentaje sino en su totalidad.

“La nómina es bastante amplía, solo en Coflonorte estamos hablado de más de 400 empleados y ante las instrucciones dadas por el Gobierno nacional, hemos tratado de aguantar, nos amplían más los plazos y nosotros ya tenemos todos los protocolos autorizados por las Administradoras de Riesgos Laborales y radicados en las diferentes terminales y secretarías de Salud para que nos den la posibilidad a todo el transporte de iniciar una operación muy responsable”, se quejó.

Advirtió que “los gobiernos municipales y departamentales lo que están haciendo es propiciando el transporte pirata, pues la gente está viajando, pero en carros particulares, porque no hay ningún tipo de permiso, ni protocolos, ni seguridad a los municipios que podríamos brindar mediante un transporte de terminal a terminal como ya lo hemos planteado”.

El gerente de la empresa Coflonorte, advirtió que los trayectos cortos autorizados por el Gobierno nacional, no han funcionado en el departamento, “estamos totalmente cerrados, hay el tema de las excepciones, pero las administraciones locales no han dado autorizaciones para el transporte interdepartamental”.

Al menos 50 empresas de transporte de pasajeros se han visto afectadas en Boyacá con la declaratoria de la emergencia sanitaria, asegura Felipe Cardozo. Dijo que como grupo empresarial que integran Flota Sugamuxi, Autoboy y Coflonorte cuentan con más de 2.200 empleos directos y esta situación es un poco preocupante porque de esos empleos al menos el 80% son de Boyacá.

Aseguró el gerente de la empresa transportadora que “nosotros estamos dispuestos a cualquier requerimiento que nos hagan, tanto en los terminales, secretarías de salud o el Gobierno nacional, pero la preocupación de las empresas es que teniendo ya todo, estamos permitiendo que se genere el transporte informal piratería que no le garantiza absolutamente ningún sistema de seguridad a los viajeros”.

“Este miércoles 27 de mayo nos vamos a vincular con la movilización que se va a hacer, solo va a ir el conductor, no va a haber trancón, no vamos a obstaculizar el tránsito, son vehículos rodando por las ciudades importantes del departamento de Boyacá, esto se está organizando con las empresas grandes no solo del departamento sino del país”, confirmó Cardozo.

Reiteró que “esto lo hacemos para buscar soluciones definitivas, nosotros nos hemos visto muy golpeados con el tema de la financiación de los bancos, no hay una propuesta clara de ayuda, lo que hicieron fue refinanciarnos las deudas”.