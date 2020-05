Centro Comercial en Jamundí, exige documentos innecesarios a los campesinos

Un centro comercial en Jamundí, está exigiendo documentos innecesarios para permitir el ingreso de los campesinos. El personero del municipio convocó a la Secretaría de Seguridad, para ejercer un control en el establecimiento.

En Jamundí también se está aplicando la medida del pico y cédula para que las personas hagan sus compras y sus diligencias bancarias. Para los habitantes de la zona rural, los días asignados son los miércoles y sábados.

El personero Jorge Iván Mejía, denunció que el centro comercial Alfaguara está exigiendo hasta la escritura de la casa o contratos de arrendamiento.

"Les exigen que demuestren que son de la zona rural, ellos presentan su recibo de servicios públicos pero para el establecimiento no es suficiente. Están exigiendo cosas que el decreto no contempla, cosas absurdas", declaró Mejía.

Cuando el funcionario fue a averiguar qué estaba pasando, tampoco le permitieron entrar, alegando ser una entidad privada, por lo cual no necesitaban control del Ministerio Público.

"Pasadas dos horas me buscaron y me dijeron que hubo un malentendido. Sí, al ser un malentendido conmigo buscan resarcir el problema, pero ¿qué esta pasando con los campesinos de Jamundí, que no los están dejando ingresar?", concluyó.

