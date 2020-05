Solicitan informe sobre deterioro de Playa Azul en Cartagena

El Concejal de Cartagena, César Pión, le solicitó a Distriseguridad y a la Secretaría de planeación distrital hacer claridad sobre las razones del deterioro que se evidencia en el sector de Playa Azul en La Boquilla, el cual –dice- no ha sido intervenido en los últimos meses y se encuentra en estado de abandono por parte de la administración.

Pión advirtió que con esta situación se podrían perder los cerca de $1.500 millones que se invirtieron para poder adecuar la zona y obtener la certificación de Playa azul como modelo de turismo, sostenibilidad ambiental, entre otros aspectos. En la solicitud el concejal solicitó los informes de empalme relacionados con el tema entre el pasado gobierno y el actual, para evaluar las condiciones en la que la zona fue recibida.

“No es posible que dejemos perder este lugar por el que fuimos catalogados como pioneros en el país y que quede en ese estado. Con esta solicitud lo que queremos es revisar la razón por la cual esta playa no ha sido intervenida y mirar la forma en la que podemos solucionarlo entre todos. En aras de no señalar a nadie hemos pedido revisar lo concerniente a este tema en el empalme entre las dos administraciones para determinar si hubo algún problema en ese aspecto”, explicó.

Así mismo, Pión González agregó que la idea es evaluar alternativas para el rescate de esta playa e incluirlos en el plan de desarrollo distrital para los próximos años.