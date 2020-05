Cierran dos clínicas por incumplir protocolos de atención de COVID-19

Tras el reporte de un caso positivo de COVID-19 que falleció en la Clínica Aman de Manizales, las autoridades de la Dirección Territorial de Salud de Caldas realizaron una visita de inspección sobre el cumplimiento de los protocolos establecidos para la atención de estos pacientes, lo que llevó a poner en evidencia las deficiencias del proceso dando paso al cierre de dos centros hospitalarios.

“Se hizo una visita para clarificar y revisar que se cumplieron todos los protocolos que ya están establecidos , se fue un grupo de verificadores de la Dirección Territorial de Salud, epidemiólogos y personal de la Alcaldía de Manizales que también acompañaron la visita, encontrando falencias en el tema de protocolos, rutas de atención no entrega certificada de elementos de protección al personal porque también encontramos quejas del personal de salud que nos ha llegado en anónimos a la Dirección Territorial y a los medios de comunicación”. Dio a conocer la directora de la Territorial de Salud de Caldas, Jimena Aristizábal López.

Indicó que dentro de la verificación se evidenció que no tienen una legalización de la entrega de los implementos de bioseguridad, ni un trabajo pertinente del área de salud ocupacional de la empresa ni con las ARL.

“Se levantó un acta de la visita y se llevó a una Mesa de Unidad de Análisis, la cual determina que a la Clínica Aman y la Clínica Santa Ana, debe hacérseles un cierre preventivo y se deben reubicar los pacientes que tienen hospitalizados que son alrededor de 23 pacientes, se notificó a la EPS Cosmitet que contrata estas clínicas para que los pacientes sean reubicados de inmediato y se notifique a la Asociación de Usuarios o al Sindicato de EDUCAL, dónde van a ser atendidos a partir de este momento”. Explicó la funcionaria.

Señaló que tienen una red con las clínicas San Marcel y Avanti donde se sugirió hacer el traslado para no frenar los tratamientos de los pacientes.

Por su parte, desde las entidades que fueron cerradas, inician con la trazabilidad para hacer el aislamiento preventivo del personal de salud que estuvo expuesto en la atención de estos pacientes, así como el proceso de desinfección y limpieza de la clínica y la certificación de la ruta COVID, esto para dar cumplimiento a los protocolos exigidos y determinar la viabilidad de reapertura de las clínicas.

“Hasta que no tengan un cumplimiento completo de todo este tema, pues no se daría el aval a través de la Dirección Territorial para que sigan atendiendo pacientes en este momento, esperamos que los usuarios se sientan acompañados por parte de la DTSC y que no permitiremos que se sigan haciendo atenciones que no certifiquen seguridad en el paciente, seguridad en la atención con calidad”. Afirmó Aristizábal López.

Reiteran la importancia de que las IPS cumplan con los requisitos mínimos establecidos para la atención de pacientes y evitar contagios masivos de COVID-19.

