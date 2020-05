La Semana Digital de la Moda: la apuesta de Colombiamoda

Inexmoda confirmó la realización de Colombiamoda 2020, desde el 27 de julio hasta el 2 de agosto, esta vez debido a la coyuntura del COVID-19 con un nuevo formato digital llamado “La Semana Digital de la Moda”, esta se hará a través de www.colombiamoda.com y los compradores podrán conectarse con las marcas y diseñadores de la industria a través de charlas y puestas en escena virtuales

“Hemos sido consecutivos en la realización de nuestras Ferias, y ahora entendiendo el contexto actual, un momento donde la industria nos necesita aún más, llegaremos con Colombiamoda, La Semana Digital de la Moda. Con un formato completamente distinto y en unas dimensiones muy diferentes a las que conocemos de Colombiamoda físico, buscamos mantener vivo el presente del Sistema Moda y desde los negocios, la moda y el conocimiento activar la economía y mostrar la perseverancia que tenemos como industria” aseguró Carlos Eduardo Botero Hoyos, presidente ejecutivo de Inexmoda.

La Semana Digital de la Moda además de contar con capacitaciones en línea como Master Class y asesorías, tendrá una plataforma donde se alojará la oferta de marcas de moda y diseñadores nacionales e internacionales, además con ProColombia se harán encuentros de relacionamiento virtual con comerciantes internacionales, las pasarelas serán puestas en escena de moda virtuales y el público contará con el formato see now, buy now, donde se podrán podra comprar los productos de cada una de las propuestas presentadas.