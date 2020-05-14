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11 ago 2026 Actualizado 00:13

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JUEGOS DE AZAR

Lotería de Santander vuelve a jugar hoy

Los billetes de lotería se podrán adquirir por canales digitales o a domicilio.

Lotería de Santander vuelve a jugar mañana

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Desde el 11 de mayo el Gobierno Nacional autorizó para que se reactivaran los  juegos de azar en el país. En consecuencia la Lotería de Santander vuelve a jugar mañana 15 de mayo.

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Gonzalo Medina gerente de la entidad señaló que las próximas dos semanas jugarán los sorteos que se debieron congelar por cuenta de la emergencia por el Coronavirus, "teníamos impresos dos sorteos de fecha 27 de marzo y 3 de abril los cuales se encuentran habilitados para jugar respectivamente en las siguientes fechas. El sorteo será transmitido por el canal regional".

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Debido al aislamiento social que aún sigue vigente en el país, el billete de lotería se deberá adquirir por canales virtuales, o a través de domicilios que tienen dispuestos los distribuidores.

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