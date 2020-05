En Cartagena, amenazan a líder social por el supuesto robo de mercados

La falta de alimentos por cuenta de la emergencia sanitaria generada por el Coronavirus, tiene desesperados a los cartageneros. Tal es el caso del barrio La Esperanza, en el nororiente de la ciudad, donde la ayuda humanitaria de la Alcaldía gestionada a través de la Oficina de Gestión de Riesgo, todavía sigue sin llegar.

Ante esta situación, la presidenta de la Junta de Acción Comunal, Shirly Soto, denunció que un grupo numeroso de residentes llegó hasta la puerta de su casa para intimidarla por unos supuestos bonos de mercado que nunca llegaron, ni han sido entregados.

Le puede interesar: Cartagena ya tiene 121 pacientes recuperados del Coronavirus

"Dicen que yo tengo guardado en mi casa 1.500 mercados y los bonos, no sé dónde va a caber todo eso en una vivienda tan pequeña. La Alcaldía en compañía de la Armada entregaron bonos en Navidad y Puerto de Pescadores, Alcibia y La Candelaria, que son sectores aledaños, pero aquí nunca vinieron sin dar explicación. Por esa razón, la gente cree que yo me quedé con todo, me han dicho que me van a arrastrar y a golpear", expresó Soto.

La líder comunal recalcó que la única ayuda humanitaria que ha recibido La Esperanza son varias toneladas de pollo que fueron entregadas casa a casa. "Yo no tuve nada que ver con esa entrega, los de la Armada coordinaron todo. De hecho hicieron una mala distribución porque hasta repitieron personas", contó Soto.

La líder anunció que presentará la renuncia a su cargo dentro de la Junta de Acción Comunal, con el propósito de proteger su vida y la de su familia." Eso es lo que quieren los seguidores del alcalde. No estoy para calumnias, lo único que he hecho es luchar para que esas ayudas humanitarias que tanto necesita mi comunidad lleguen lo más pronto. No es justo que sucedan estas cosas", agregó Soto.