Alcaldes de Risaralda rechazan aumento en facturas de servicios públicos

Preocupados por la situación económica de los habitantes de los municipios y luego de múltiples denuncias ciudadanas, once delos alcaldes locales de Risaralda enviaron una petición a la empresa EPM, encargada del suministro del servicio de energía, y la empresa Efigas, la cual suministra gas natural domiciliario, para que revisen los cobros que están haciendo a la ciudadanía.

Entre los firmantes de esa solicitud, que además grabaron un video en conjunto, están los alcaldes de Dosquebradas, Santuario, Santa Rosa de Cabal, Marsella y La Virginia.

"No es justo que, en plena crisis humanitaria y económica, se estén dando estos cobros tan excesivos en facturas de servicios esenciales como la energía y el gas. Las pequeñas y medianas empresas que no han podido seguir con sus actividades económicas, sí tienen que cumplir con sus responsabilidades de pago, esto no es justo", afirmaron.

Los mandatarios de Balboa, La Celia, Pueblo Rico, Mistrató, Belén de Umbría y Apía también se sumaron a este llamado porque aseguran que los aumentos en las facturas son excesivos y la situación económica de la mayoría de ciudadanos es crítica.

"Es por eso que los alcaldes de Risaralda nos unimos en este llamado para enviar una petición formal a sus despachos y la Superintendencia de Servicios Públicos para pedirles sensibilidad y solidaridad en esta crisis humanitaria. Es el momento de ser solidarios", señalaron.

Caracol Radio se dirigió a la empresa Efigas, desde donde respondieron que ya están comunicándose con los mandatarios de los 11 municipios mencionados para conocer cuáles son los casos puntuales en los que se vio reflejado el alto costo.