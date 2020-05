Estudiantes del Colegio Integrado Juan Atalaya toman clases por radio

El Colegio Integrado Juan Atalaya ha impulsado la educación por radio para continuar con las actividades pedagógicas de los estudiantes que no tienen la posibilidad de asistir a las clases virtuales

Esta estrategia que tiene como nombre “en cuarentena Colija te enseña”, fue impulsada por Paola Montiel, docente de esta institución educativa y por Eduardo Mantilla, Coordinador de Atalaya FM 96.2.

La idea principal de esta táctica es “complementar las clases a través de la radio comunitaria, debido a que la gran mayoría de estudiantes no tienen acceso a internet, y no cuentan con celular o computadores. Y no pueden asistir a las clases virtuales”, aseguró Mantilla.

Viendo esta necesidad la docente Paola Montiel, propuso a las directivas y profesores del Colegio, crear cápsulas radiales con el fin de mejorar las clases a los estudiantes. Y los estudiantes también pueden resolver sus dudas por medio de la emisora, llamando o enviando mensajes al educador.

Eduardo Mantilla, le dijo a Caracol Radio que “de eso se trata, todo para que los estudiantes terminen sus estudios bien, la verdad se ha visto muy complicado este tema de clases virtuales, pero esto es un método en el cual ellos complementan la información y es confiable”.

Mantilla, destacó que la función de él es realizar la edición y producción de las cápsulas informativas de las diferentes asignaturas.

Lea también: Toque de queda en Norte de Santander

Por último, resaltó que “los chicos lo han tomado súper bien, que más que poder que Atalaya FM 96.2 sea parte de este proyecto”.