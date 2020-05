Municipios sin COVID-19 no piensan reabrir en el Atlántico

De los 22 municipios del Atlántico, a la fecha ocho no registran casos positivos de COVID-19 y si bien el Gobierno Nacional ha planteado la reactivación progresiva de las poblaciones que por fortuna no tienen contagios a partir de este lunes 11 de mayo, los alcaldes consultados en el Atlántico están decididos a no reabrir.

El primero de ellos es Carlos Higgins, alcalde de Juan de Acosta, población con más de 19.700 habitantes en donde de las seis pruebas tomadas, tres han dado negativo y el resto sigue en estudio.

Higgins señaló en diálogo con Caracol Radio que su población seguirá cerrada "porque el COVID-19 no es un juego, hemos sido responsables y aquí prima la vida por encima de la productividad".

Es tal la seguridad con la que manifiesta el alcalde local que no reabrirá, que la administración se ha encargado de difundir en redes sociales y WhatsApp todos los teléfonos de tiendas, carnicerías, verduleras, drogerías y restaurantes de toda la población para que ninguno de sus habitantes piense en violar la cuarentena.

¿Necesitas verduras y carnes? Llama a estos números 👇🏽👇🏽 pic.twitter.com/RAcN8k6QlF — Alcaldia de Juan de Acosta (@Alcaldiajda) May 8, 2020

A su turno, Danilo Cabarcas, alcalde de Suan, señaló que hasta el momento no tiene pensado presentar protocolos para reactivar a este municipio en el sur del Atlántico.

"Nuestra población tiene un vínculo directo con Barranquilla y municipios del centro del departamento como Sabanagrande o Sabanalarga y no queremos que llegue el primer contagiado en alguna de las rutas intermunicipales", indicó.

En las próximas horas los mandatarios del sur del Atlántico que hasta la fecha no presentan contagiados por coronavirus se reunirán virtualmente para establecer qué medidas adicionales se tomarán.

Hasta el mediodía de este lunes 11 de mayo los ocho municipios sin casos de COVID-19 en el Atlántico son: Campo de la Cruz, Juan de Acosta, Luruaco, Piojó, Repelón, Suan, Tubará y Usiacurí.