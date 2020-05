Personería de Cali verifica aumento de tarifas de energía de Emcali

Un seguimiento especial, ante el incremento de quejas por aumento de tarifas de energía por parte de las Empresas Municipales de Cali, Emcali, adelanta el Personero Distrital de Cali, Harold Andrés Cortés.

Para el Personero, el aumento de las tarifas de energía en la ciudad, agravan la frágil economía de las familias caleñas, golpeadas por las medidas de aislamiento preventivo obligatorio que rigen en todo el país.

El seguimiento adelantado por este órgano de control, ha permitido constatar el aumento progresivo y constante del costo unitario de energía eléctrica en la ciudad, presentando una variación de 438 en enero de 2017 a 511 en noviembre de 2019.

Es preciso aclarar que la energía que actualmente Emcali suministra y traslada vía tarifa a sus usuarios, depende de las compras de energía que se realizan continuamente en contratos bilaterales al no ser generador, y la que no se alcanza a cubrir con estos contratos, se debe comprar en bolsa de energía, en cantidades y precios sometidos a condiciones de mercado, que algunas veces no satisface los intereses de la empresa prestadora local.

Emcali informó a la Personería que para 2020 y 2022 se lograron las coberturas esperadas superiores al 90 por ciento a través de contratos a largo plazo, reduciendo la exposición en porcentajes bajos a la volatilidad del mercado de energía nacional en bolsa, caso contrario en para los años 2021, 2023, 2024, 2025 y 2026 donde el porcentaje asegurado mediante contratos a largo plazo es muy bajo, aumentando el riesgo de adquirir el excedente en bolsa a precios muy altos.

“EN TODO MOMENTO, CARACOL RADIO, MÁS COMPAÑÍA”