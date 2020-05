Tras 15 días de cierre, abren con condiciones la vía alterna al llano

La Concesión Transversal del Sisga anunció la apertura de la vía a la altura del PR 23+700, sector ubicado entre Machetá – Guateque, que estuvo cerrada durante 15 días, desde el 24 de abril, por cuenta de la emergencia ocasionada por un derrumbe de grandes proporciones.

La Concesión Transversal del Sisga informa a los usuarios y comunidades vecinas del corredor vial que, a partir del viernes 8 de mayo, se dará apertura provisional de la vía únicamente en horario DIURNO a la altura del PR 23+700, sector ubicado entre los municipios de Machetá (Cundinamarca) y Guateque (Boyacá), lugar donde se presentó la caída de aproximadamente 4.000 metros cúbicos de (rocas/material).

Para garantizar la seguridad de los usuarios de la vía de cuarta generación en proceso de construcción, y de acuerdo con las condiciones actuales del sector del derrumbe, se establecieron unos horarios específicos en los cuales se dará paso a los usuarios con el apoyo de controladores de tráfico de la Concesión y de la Policía de Tránsito y Transporte.

Los horarios de tránsito para los usuarios y los sentidos de circulación en que se autoriza el paso, quedó establecido la siguiente forma:

De 5: 30 am a 7:30 am habrá paso controlado a un carril en ambos sentidos. De 9:30 am a 10:00 am, se habilitará solo en el sentido: Guateque- Machetá. Desde las 12:00 am y hasta la 1:00 pm, habrá paso controlado a un carril en ambos sentidos. Desde las 3:00 pm y hasta las 3:30 pm, se habilitará en el sentido: Machetá – Guateque. Y de 5:30 pm a 6:30 pm, habrá paso controlado a un carril en ambos sentidos.

Después de las 6:30 pm la vía estará cerrada y no se podrá transitar.

Con el objetivo de garantizar la seguridad de nuestros colaboradores y usuarios, se contará permanentemente con un vigía, quien dará las alertas ante a la presencia de cualquier tipo de riesgo, generando el cierre inmediato de la vía.

La suspensión del paso a usuarios estará determinada por factores como: las condiciones climáticas tales como las lluvias en el sector, y las condiciones de seguridad tales como deslizamiento de material.

Se le solicita a los usuarios atender las indicaciones del personal de la Concesión y las Autoridades, y planear sus viajes con tiempo.