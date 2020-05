Empresas antioqueñas reiniciaron actividades a un 25%

Durante la primera semana de reactivación gradual de varios sectores económicos, la gobernación de Antioquia estimó que las empresas reiniciaron actividades, con el 25% de su capacidad instalada.

La secretaria de Productividad y Competitividad de Antioquia, Maritza López Parra, presentó un balance de la primera semana de reactivación gradual del sector de la manufactura y de la construcción, el cual ha calificado como mixto.

Por un lado, están los empresarios que se acogieron a la estrategia de reactivación en donde se tuviera una entrada gradual de los empleados, es decir que han entrado paulatinamente.

“A los grandes, medianos, pequeños empresarios e informales a entender que cuidarnos, es también cuidar a toda la sociedad. Por ejemplo, si yo tengo una pequeña empresa de manufactura de confección decido, no voy a iniciar laboras a las 6: 00 a.m. como de costumbre, sino que voy a empezar a las 10: 00 a.m., estaré haciendo un gran aporte a la sociedad”, explicó la secretaria.

Al terminar una nueva reunión de los empresarios con el Gobierno departamental, el sector de la construcción se comprometió a implementar el escalonamiento de horarios. Y se está estudiando la posibilidad de que el sector automotriz también pueda volver a prestar su servicio. La recomendación para todas las empresas que siguen en el proceso de reactivación es de implementar el inicio de la jornada laboral que no esté en el horario desde las 6: 00 a.m. hasta las 8:00 a.m. que son los horarios de mayor aglomeración en los diferentes medios de transporte público.

Por último, la secretaria de Productividad y Competitividad de Antioquia, Maritza López Parra, destacó la buena disposición de las empresas y los ciudadanos para implementar con disciplina las medidas de distanciamiento social y los protocolos de bioseguridad.