Manifestación virtual en el día del trabajo

Este año no habrá movilizaciones por parte de los trabajadores de Santander por las calles de Bucaramanga, pero si realizaran jornadas de protesta por las redes sociales desde sus hogares, por la intensión de recortar salarios y la falta de alimento para algunas comunidades

Wilson Ferrer de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, dijo que “en el 2020 no se realizarán grandes movilizaciones por las calles de Bucaramanga como es tradicional todos los primeros de mayo, pero por la pandemia de coronavirus, no hay razón para que los trabajadores no se movilicen, pero esta vez la protesta será por la redes sociales y a nivel mundial.

Agregó que la protesta de este primero de mayo en apoyo a todos los trabajadores de la salud en Colombia y el mundo, quienes mantienen erguida la bandera de al vida y están luchando contra el coronavirus.

Señaló que la movilización por redes sociales también es en contra de los asesinatos de los líderes sociales en Colombia y exigencias al gobierno de alimentos para los menos favorecidos y una renta básica para los mas pobres del país.

También se enarbolará la bandera en defensa del Páramo de Santurbán, por el rechazo de atención del gobierno nacional de recortar de los salarios y trabajadores, la petición de los pensionados para mejor su calidad de vida y la tan cacareada reforma tributaria que busca empobrecer más al país.

La movilización por las redes sociales comenzará a partir de las 9:00 am en todo el mundo y a las 12:00 pm se realizará un cacerolazo contra el gobierno de Duque y se ondeará en las casa de los trabajadores de Santander, las banderas rojas en señal de resistencia y se hará sonar el himno de los trabajadores.

Y a las 5:00 pm será el gran concierto por redes sociales con Adriana Lucia.