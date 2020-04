Campesinos e indígenas se enfrentaron con la fuerza pública en El Bagre

En el corregimiento de Puerto López del municipio de El Bagre en límites con Zaragoza, se reportaron disturbios entre la policía, campesinos e indígenas, al parecer, la situación inició cuando la fuerza pública llegó a la zona a erradicar cultivos ilícitos, la comunidad impidió la entrada de la policía y luego llegó el Esmad, se reportan cuatro personas lesionadas.

La guardia indígena y campesina de El Bagre han creado un cerco en el territorio para evitar que ingresen y salgan personas ajenas a sus comunidades para evitar el contagio del COVID-19.

Oliver Madrid Rivera, coordinador de la guardia indígena de El Bagre, le contó a Caracol Radio que el enfrentamiento se dio por dos motivos, uno, evitar la erradicación de cultivos ilícitos y dos, impedir la llegada de personas externas a la población que podría amenazar con la propagación de la pandemia.

“Se generó porque, primero que todo respeten unos acuerdos que hay, no han cumplido nada de eso para esos sectores, y lo otro es mirando a nivel nacional el tema de contagiados en las fuerzas militares y eso nos alerta a notros”, recalcó.

Mientras que Agustín Gil, vocero regional de la Cumbre Agraria, aseguró que los integrantes de la fuerza pública, cuando la comunidad les solicitó el retiro, se encapucharon.

“Ellos dicen que vienen en un operativo de erradicación, los campesinos y los indígenas se reúnen y entonces proceden a quietarse sus insignias del uniforme y a encapucharse. Esto es lo que le preocupa a la comunidad de que presente una situación más grave”.

Por su parte Juan Gabriel Rodríguez, Personero del municipio de El Bagre, invitó al diálogo a la fuerza pública y a la comunidad.

“Desde la personería vemos con preocupación los operativos que se están llevando a cabo de erradicación forzosa. Me informan que no se ha intentado buscar el dialogo, entonces la personería los invita es a eso, que no entren a chocar”, recalcó, representante de la fuerza pública.

Finalmente la comunidad le pide al gobierno evitar la erradicación de cultivos ilícitos en época de pandemia para evitar la propagación del contagio del coronavirus.