Zona rural de Cúcuta también reclama atención humanitaria

En la zona rural de Cúcuta también se sintieron protestas en las últimas horas por la carencia de alimentos que tienen las comunidades vulnerables.

Los habitantes de la zona de acceso al Corregimiento de San Faustino y San Pedro llamaron la atención de la administración municipal porque los mercados ni los subsidios después de cuarenta días han llegado a esa zona.

“Estamos desesperados, no podemos salir, no tenemos que comer y nuestros hijos tienen hambre, no tenemos nada que darles por acá no ha venido nadie”, dijo uno de los manifestantes.

Con cacerolas en mano, piedras y palos en la vía y vestidos de rojo ellos también se sumaron al malestar que hay en otros sectores de la ciudad donde no llega la atención del Gobierno Local.

Lea también: Ocaña decreta toque de queda nocturno y fines de semana

“Indicaron que nadie de la administración ha venido si quiera a preguntar por nuestra salud, como estamos y que necesitamos, este gobierno es puro megáfono no hace nada”, dijo una mujer bastante molesta por la situación.

En algunos sectores de Cúcuta las comunidades han optado por cerras calles, impedir el paso de vehículos y mantener mensajes con pancartas pidiendo ayudas.