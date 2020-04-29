Bucaramanga

En su decisión el Procurador 24 Judicial II Ambiental y Agrario, Alberto Rivera Balaguera, les señala al Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible Ricardo Lozano Picón y al director general de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, Rodrigo Suarez Castaño, obtenerse de realizar audiencia virtuales para definir el proyecto de explotación minera en el Páramo de Santurbán, ante la solicitud de la empresa Minesa..

En su decisión de Procurador 24 Judicial II Ambiental y Agrario expresa:

Lea:600 empresas de construcción registradas y listas para iniciar labores

"EXHORTACIÓN DE LA PROCURADURÍA 24 JUDICIAL II AMBIENTAL Y AGRARIA SOBRE LA REALIZACIÓN VIRTUAL DE LA AUDIENCIA PÚBLICA AMBIENTAL DEL PROYECTO DE EXPLOTACIÓN SUBTERRÁNEA DE MINERALES AUROARGENTÍFEROS "SOTO NORTE".

ALBERTO RIVERA BALAGUERA, en mi calidad de Procurador 24 Judicial II Ambiental Agrario de Santander, en virtud de las facultades otorgadas en los numerales 4 y 7 del Art. 277 de la Constitución Política, numerales 7 y 8 del artículo 7 del Decreto 262 de 2000 y artículos 37 al 46 del mismo; acudo muy respetuosamente ante sus despachos atendiendo la queja presentada el día 16 de abril de 2020 por el Señor Hernán Alberto Morantes Avendaño habitante de la vereda Lanadas en el Municipio de Girón Santander, en la cual manifiesta la vulneración del derecho fundamental de la participación ciudadana por la aplicación de la Circular No. 9 del 12 de abril de 2020 expedida por el Señor Ministro de Medio Ambiente y Desarrollo sostenible, Ricardo Lozano, en la medida en que se adelanten audiencias públicas ambientales de forma virtual durante la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional.

Le puede interesar:Líder comunal fue detenido por exigir la entrega de mercados

En tal sentido la Procuraduría 24 Judicial II Ambiental y Agraria en ejercicio de la Acción preventiva, exhorta al Señor Ministro y al Director del ANLA a comprender la importancia esencial de la Participación Ciudadana Presencial como elemento estructural del Estado Social de Derecho que debe ser usufructuado mutuamente como fuente que fortalezca la relación entre Gobierno y sociedad civil.

Inexorablemente las acciones, intervenciones y decisiones de los gobiernos deben gozar de dos aspectos: la legalidad y la legitimidad.

El primero se obtiene mediante la ejecución del ordenamiento jurídico y sus procedimientos predeterminados. El Procuraduría 24 Judicial II Ambiental y Agraria Calle 37 No 11-18 Casa: Luis Perú de la Croix TEL: 6421010 Ext 77206-77207, Correo electrónico ariverab@procuraduria.gov.co Bucaramanga - Santander segundo, solo se consolida cuando todos los actores interesados, el Gobierno, las autoridades competentes y en general la ciudadanía se sienten parte del proceso, convergen y participan de la toma de decisiones siempre bajo el amparo y guía de las leyes.

En este orden de ideas el verdadero Estado Social de Derecho se constituye y se hace visible a partir de la dinámica que le imprime la sociedad que tiene el anhelo en participar en las decisiones que la afecta positiva o negativamente, y que se pronuncia para posibilitar la realización de los derechos fundamentales y colectivos que considera pueden ser vulnerados; en tal sentido la participación ciudadana requiere del contacto directo entre Gobierno y la comunidad potencialmente afectada por un proyecto que requiere un espacio que permita sentir la posibilidad del derecho a la igualdad.

Bajo este contexto hoy resulta imposible plantear una Audiencia Pública Ambiental de manera virtual, no para desconocer la importancia de las herramientas tecnológicas que sin lugar a duda facilitan el proceso frente a la actual crisis que vivimos, sino fundamentalmente porque esta es contraria a los elementos antropológicos, sociológicos y a la férrea oposición que ha ejercido un importante sector de la población que habita en el Área Metropolitana de Bucaramanga al proceso de licenciamiento del Proyecto de Explotación Subterránea de Minerales Auroargentíferos "Soto Norte".

El Estado Social de Derecho obliga a escuchar, atender y aprender directamente de la sociedad que quiere realizar sus manifestaciones en las decisiones que los afecten así lo contempla nuestra Constitución Política. Así las cosas, el llamado de los ciudadanos a solicitar o requerir que las audiencias se desarrollen de manera presencial, ni siquiera debe ser una discusión, sino la oportunidad para que las autoridades públicas - Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y ANLA - atiendan esta petición de manera constructiva, bajo su total autonomía, en la necesidad de contribuir a generar una Cultura Colectiva edificadora del Estado Social de Derecho.

Lo que implica aprender a pensar en el otro, siendo fundamental abordar el problema desde los pensamientos, conceptos, ideas, quejas y requerimientos de la sociedad que solicita la audiencia pública; pero adicionalmente implica adentrarnos en el sentir de las comunidades, de esta forma pensando en el otro se construye democracia, se materializan los preceptos constitucionales, se acortan distancias, se le quita dinámica al conflicto, se generan posibilidades para obtener soluciones, pero especialmente se brinda la garantía y efectiva realización de los derechos de quienes hoy se oponen a este proyecto.

No se puede desconocer por las Autoridades públicas que hay una seria oposición al proyecto y esto en el estricto cumplimiento de nuestros deberes funcionales obliga a atender sin dilación que la sociedad reclama participación presencial en la audiencia pública, en la medida en que hacerla de manera virtual en las actuales circunstancias representa un grave riesgo de reducir la capacidad de participación, entre otros aspectos por falta de conectividad y de recursos en importantes sectores Procuraduría 24 Judicial II Ambiental y Agraria Calle 37 No 11-18 Casa: Luis Perú de la Croix TEL: 6421010 Ext 77206-77207, Correo electrónico ariverab@procuraduria.gov.co Bucaramanga - Santander urbanos y rurales en condición de vulnerabilidad, que requieren que se garantice su derecho a la igualdad.

En consecuencia, se estaría vulnerando el derecho a la participación en su dimensión constitucional, pues la actual situación de confinamiento representa por si sola un impedimento de las comunidades para movilizarse al sitio donde por ejemplo eventualmente pudiese ejercer su derecho de manera virtual.

Por lo anterior, debido a que se observa desde la perspectiva ciudadana y del Ministerio Publico una limitación al derecho Constitucional a una efectiva participación, limitándose entre otros aspectos la cantidad de actores y las cualidades necesarias de la debida interrelación entre comunidad y Gobierno, considero necesario exhortar a que no se realice Audiencia Pública Virtual sobre el proceso de licenciamiento del Proyecto de Explotación Subterránea de Minerales Auroargentíferos "Soto Norte" hasta que se normalice la situación sanitaria actual y se tengan las medidas y permisos que posibiliten realizarla de manera presencial, o hasta que se construya entre Gobierno, sociedad y el solicitante de la licencia una fórmula que garantice los derechos de todas las partes debido a que se observa reitero una cualitativa y cuantitativa disminución del derecho constitucional a participar.

Cordial Saludo,

ALBERTO RIVERA BALAGUERA

Procurador 24 Judicial II Ambiental y Agrario