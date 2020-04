Ciclovías, la estrategia del Distrito para evitar contagios masivos

Uno de los riesgo que implica una reapertura de la economía en Bogotá es la movilización de los empleados a través de el transporte público, ya que las aglomeraciones que se dan normalmente en el transporte serían propicios para el contagio masivo del COVID-19.

Es por eso que la Administración Distrital, en cabeza de la del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), le ha apostado a la apertura temporal de ciclovías. Esta entidad afirmó que se tienen más de 80 kilómetros de estos senderos para los biciusuarios.

“Ampliamos el número de kilómetros para que la ciudadanía que sale a trabajar pueda usar estos nuevos corredores. E incluimos un apoyo a Soacha para descongestionar los paraderos de Transmilenio de la autopista sur”, afirmó la directora del IDRD, Blanca Inés Durán.

Los tramos que se han ampliado son los de la avenida calle 13 desde la carrera 100 hasta la carrera 50. avenida carrera 68 desde la autopista Sur hasta la avenida calle 53, calle 68 desde avenida Caracas hasta carrera 54. calle 68 – 72 desde la carrera 54 hasta la transversal 100 G, avenida Caracas desde el parque El Tunal hasta la diagonal 48 sur, avenida Caracas desde el Portal Usme hasta la diagonal 48 sur, avenida Caracas desde la diagonal 48 sur hasta la avenida calle 6 y la avenida 1 de mayo desde la carrera 7 hasta la avenida Agoberto Mejía.

El Distrito estableció estos tramos con las siguientes características:

-Funcionan como corredores espejo a las troncales de Transmilenio.

-Suplen la necesidad de ciclo infraestructura en zonas de alto volumen de ciclistas donde no hay ciclorrutas permanentes.

-Garantizan la conexión y directividad de los viajes en bicicleta.

Los trayectos que tiene a su administración el IDRD seguirán de 6:00 a.m. a 8:00 a.m. am. y en la tarde de 5:00 p.m. a 7:00 p.m. Esta entidad destinó un equipo humano compuesto por 37 funcionarios del grupo guía y 31 guardianes de la ciclovía.

Además, se implementará un trayecto que permita a los usuarios de Soacha puedan entrar a Bogotá para trabajar en los sectores que se van a reactivar. Este recorrido para los biciusuarios tendrá 8 kilómetros.