Ley seca este fin de semana en Cali

Como una medida que ayude a detener la propagación del virus Covid-19, el alcalde de Cali decidió en conjunto con la Secretaría de Seguridad, decretar la ley seca para este fin de semana del 24 al 27 de abril.

La decisión fue tomada debido al constante incumplimiento de Aislamiento Preventivo Obligatorio por gran parte de los caleños. También incidió el aumento de riñas en los barrios donde hay involucrado el consumo de licor, solo la semana pasada la Policía Metropolitana de Cali atendió 500 riñas.

" Estoy decretando esta ley seca porque a muchas personas les ha dado en el marco de esta cuarentena por consumir mucho licor, se desinhiben, de alguna manera se desdoblan y rompen los requisitos de aislamientos que se deben de tener. Entonces eso tampoco lo podemos permitir en la ciudad, no he decretado el toque de queda, no lo vamos a decretar, ni sectorial ni en toda la ciudad, pero si las circunstancias nos llevan a eso decretaremos el toque de queda" enfatizó el Jorge Iván Ospina.

La ley seca comenzará a regir a las 06:00 de la tarde del viernes 24 de abril y se extenderá hasta el lunes 27 de abril a las 06:00 a.m., lo que quiere decir que se prohíbe la venta, compra y consumo de licor en toda la ciudad.

Por el momento no hay toque de queda.

