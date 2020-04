Reportan aumento de hurtos en sectores residenciales

En la comuna número siete varios asaltos a mano armada preocupan a sus habitantes quienes manifiestan un incremento en estos hechos delictivos.

A plena luz del día y ante la soledad de algunas calles los delincuentes han empezado a hacer de las suyas. Las víctimas señalan que son abordadas cuando regresan a sus casas.

Uno de los afectados manifestó a Caracol Radio que "venía regresando a mi casa después de trabajar y me encontré con el ladrón. Me quitó todo, pero esto no es nuevo, le está pasando a quienes salen a ser mercados y a las pocas personas que también pueden seguir trabajando", narró.

Comentó además que " hay mucha gente pasando necesidades y esto es sólo el resultado de la falta de alimentos en algunos hogares. Esperamos que no se registre una situación más compleja que termine en un desenlace peor", concluyó.

Ha solicitado mayor presencia de las autoridades a través de recorridos que comprometan los horarios nocturnos, frente al robo algunas residencias que se encuentran abandonadas.

