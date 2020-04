Bandas de paz de Cartagena practican sin salir de casa

En el regreso a sus actividades académicas los estudiantes de las instituciones educativas del Distrito empezaron a mostrar resultados de sus proyectos de aula, como es el caso de los jóvenes que hacen parte de las bandas de paz.

Los estudiantes de las bandas de paz de la Institución Educativa Técnica de La Boquilla y de la Institución Soledad Román de Núñez, realizaron y publicaron videos musicales para redes sociales invitando a quedarse en casa, aprovechando las clases remotas con apoyos virtuales, las cuales les permitieron seguir practicando en casa.

“A todos los estudiantes se les enviaron a casa los instrumentos musicales en coordinación con la Oficina de Calidad Educativa de la Secretaría de Educación, y los rectores de las instituciones educativas Belsibeth Murillo, de La Boquilla y Ómar Torres Iglesia, del Soledad Román de Núñez”, explicó el docente de música Luis Serrano.

Serrano comentó que fueron los mismos estudiantes los que idearon las campañas para redes sociales y con el apoyo de la tecnología de fácil acceso, lograron que cada uno desde casa grabara el fragmento que le correspondía en las partituras. La campaña lleva por nombre #YoMarchoEnCasa. Busca motivar a los cartageneros a quedarse en casa.

“Por Facebook se les envió las partituras y una pista guía para que se montaran sobre la música, cada uno con su instrumento. Se grabaron los temas musicales ‘Tú me recordarás’, de Dimensión Latina y el boogaloo ‘I like it like that’, de Pete Rodríguez”, relató el docente.

Luego de grabar sus intervenciones musicales y las coreografías que cada uno haría, los estudiantes enviaron por Whatsapp sus fragmentos de video al profesor, quien con una aplicación móvil, editó el video clip para las redes sociales de las escuelas.

“La idea es que las 28 instituciones educativas con bandas de paz y los seis centros orquestales que tiene el Distrito de Cartagena se animen también a realizar sus videos y envíen un mensaje de esperanza”, resaltó Serrano.

El docente y sus estudiantes resaltaron la importancia de la entrega en casa de los instrumentos musicales para el desarrollo del proyecto de arte y música, pues les permite enviar un mensaje de esperanza a toda la comunidad académica de la ciudad y seguir cuidándose mientras aprenden en casa.

EN TODO MOMENTO, CARACOL RADIO, MÁS COMPAÑÍA