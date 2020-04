Con trapos amarillos, discapacitados protestan por falta de ayudas

Una triple tragedia dicen estar viviendo la mayoría de discapacitados que en el departamento suman más de 80 mil y que hacen parte de los estratos 1, 2 y 3 porque sumado a que no tienen fácil exceso a la salud ni a los medicamentos, ahora con esta pandemia, muchos de ellos ya no pueden salir a vender a las calles y no tienen ni siquiera cómo pagar su propia alimentación o el arriendo.

Giovanni Lizcano, representante en el comité de discapacidad de Santander señaló que poner trapos amarillos en las ventanas y balcones de cada casa es un acto de protesta en rechazo a que se sienten completamente en abandono porque no tienen una atención prioritaria en ninguno de los casos.

En Santander casi el 50% de la población con discapacidad tiene más de 60 años y anunciaron que de no recibir ayudas por parte del gobierno departamental y local, se verán obligados a salir a las calles a conseguir el sustento diario y a protestar por el abandono estatal en el que se encuentran.

