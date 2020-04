Bloqueo en la vía Risaralda - Chocó por parte de comunidades afro

Los habitantes del corregimiento de Santa Cecilia, en el municipio de Pueblo Rico, decidieron volcarse a esta importante calzada para elevar sus voces de protesta debido a la preocupación que tienen por la falta de acciones y cumplimiento de los decretos presidenciales para la contención del coronavirus.

Alejandro Escarpeta, representante del Consejo Comunitario de esa zona, explicó que la petición principal es que las autoridades no se olviden de su comunidad y también les garanticen las medidas de protección necesarias.

"Infortunadamente nos vimos en la obligación de hacer este retén, no con la intención de perjudicar al Chocó, sino con el objetivo de que las autoridades vengan, se sienten con nosotros y hagamos una negociación", puntualizó Escarpeta.

Por su parte, Víctor Miguel Moreno, representante legal de las comunidades negras de Santa Cecilia, pidió la presencia inmediata de las autoridades.

"Nuestras demandas son básicas de acuerdo al COVID-19, no son cosas diferentes a lo que ya ha decretado el Gobierno Nacional como el cumplimiento de las restricciones de movilidad y la circular que dice que las comunidades étnicas deben hacer todo lo necesario para que la pandemia no llegue al interior de sus comunidades. No somos vándalos, somos comunidad organizada", manifestó.

Así las cosas, la vía permanece bloqueada por al menos 30 personas pertenecientes a la comunidad afrodescendiente, quienes han asegurado que no se retirarán del sector hasta que les den soluciones.

