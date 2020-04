Con un hacinamiento de más del 100% en el número de internos que debe tener la cárcel de varones de Manizales, señala Julio César García Salazar, secretario Nacional de la Unión de Trabajadores Penitenciarios, que no han recibido elementos de bioseguridad para los internos, ni para las personas encargadas de su seguridad y demás funciones dentro del centro penitenciario.

“En el momento en que se nos contagie un interno, no tenemos donde aislarlo, no hay donde darles las condiciones de salud que se requiere. En la cárcel tenemos un hacinamiento de más del 100% en estos momentos y el mismo director de Assbasalud dijo que no sabía cuáles eran los mecanismos que se podía tomar dentro del establecimiento para los privados de la libertad”. Explicó el dragoneante del INPEC y presidente de la CGT en Caldas.

Afirma que los internos en este momento están en buenas condiciones, y cómo medida de prevención, se les ha prohibió el ingreso de visitas, lo que evita que ingrese el virus, sin embargo, señala que quienes trabajan en el lugar entran y salen a diario lo que puede ser un punto de riesgo ya que a la fecha no han recibido elementos de protección con lo que prevendría la propagación del virus en el lugar y en sus hogares.

“Estamos en un abandono total. Lo que yo tengo puesto (tapabocas y guantes) ha sido conseguido de cuenta de nosotros como sindicato para dárselo a los trabajadores, ni el INPEC, ni la AUSPEC, ni la Alcaldía de Manizales, ni el Gobierno Nacional ni el gobierno local han volteado a mirar para los establecimientos sabiendo que, primero hay gente en condición vulnerable y segundo, que donde se nos contagie un interno pues se nos contagian todos por el hacinamiento que hay”. Indicó García Salazar.

Piden a las autoridades realicen la evaluación de probabilidades de contagio, tomen las medidas correspondientes de prevención y les entreguen elementos para proteger su salud.

