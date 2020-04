Futbolistas compraron más de un millón en empanadas para familias pobres

Se trata de los futbolistas profesionales Michael Ortega y Jonathan Guzmán, quienes decidieron apoyar el emprendimiento de la señorita Santander, Paula Camila Gualdrón. A través de su cuenta de twitter la reina dio a conocer que junto a su suegra estaban realizando empanadas vallunas, pues ya se gastó los ahorros, y debido a la pandemia y otros factores, se le ha hecho difícil conseguir trabajo.

La publicación fue tan viral que fue compartida por varios personalidades como Carlos Vives. Los jugadores decidieron comprar más de $1 millón de pesos en empanadas, con la condición que fueran entregadas a la población más vulnerable de Bucaramanga.

"Ya me gasté todos los ahorros, siempre he sido emprendedora y decidí escribir en redes sociales. No pensé que la publicación fuera a tener tanto alcance, ni que fuera a solidarizar tanta gente, porque no fueron solo los futbolistas, muchas personas más han decidido apoyarnos", dijo la señorita Santander.

Con el dinero donado por los futbolistas se producen 667 empanadas que serán entregadas a familias más vulnerables la ciudad. Esta noche habrá una entrega en una invasión del barrio Girardot.

