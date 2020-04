Habitantes de Buenaventura bloquearon la via alterna interna

Durante cuatro horas permaneció bloqueada la vía a Buenaventura vía alterna interna por la comunidad que reclama alimentos y demás ayuda pues la cuarentena a la que han sido sometidos les ha impedido salir de sus casas en busca del sustento diario.

El bloqueo se realizo en el sector del barrio Santafé por más de 200 personas que impidieron el acceso a TCBUEN, uno de los cinco terminales del primer puerto sobre el pacifico.

No tenemos comida, estamos aguantando hambre y no hemos sentido la ayuda señalaron los habitantes quienes decidieron acudir a las via de hecho para obtener la ayuda de los gobiernos distrital y nacional.

"Estamos aquí en Buenaventura en el barrio Santa Fe, al lado de TCBUEN, hay mucha crisis, hay muchas necesidades en este barrio, necesitamos lo que es comida, tapabocas, agua, estamos con hambre, estamos haciendo un taponamiento para ver si así ustedes se ponen la mano en el corazón".

Al lugar se hizo presente el Alcalde de Buenaventura Víctor Vidal quien logró que la comunidad levantara la protesta tras comprometerse a entregar las ayuda . Dijo que es una situación que se veía venir, la gente se está desesperando por alimentos y por la bioprotección.

Además expresa que a la administración le ha tocado prácticamente sola con ayuda de la gobernación, pero todavía están esperando que el Gobierno Nacional les responda la solicitud de ayuda para afrontar la pandemía en el Puerto, "no hemos logrado tener el gran apoyo que se esperaba el Gobierno Nacional y la administración con sus dificultades ha ido avanzando, pero como todo el mundo sabe en Colombia la situación socioeconómica de Buenaventura es complicada y se ve agudizada en estos momentos", reiteró el alcalde.

Sin embargo, el alcalde habló con la comunidad y en compañía de la empresa privada (el terminal de TCBUEN) se les va a brindar ayuda a la comundiad por el momento.

Señaló el alcalde que lo peor esta por venir, la pandemia sigue golpeando a los colombianos pero hay que acatar la cuarentena permaneciendo en sus casas para evitar el contagio y la propagación.

