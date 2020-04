En Cartagena, vendedores desconocen qué es el "pico cédula y género"

La falta de socialización de la nueva medida de pico, cédula y género, decretada por la Alcaldía de Cartagena, se evidenció en el mercado de Bazurto, principal plaza de abastos de la ciudad.

En un recorrido hecho por Caracol Radio, todos los vendedores y comerciantes entrevistados manifestaron desconocer de qué se trata la determinación tomada. "No sé de qué se trata la medida, no me he enterado. Lo único que pido es que me dejen trabajar porque tengo que llevar el alimento a mi familia", aseguró Luis Martínez, vendedor de plátano.

Desde tempranas horas, se registraron aglomeraciones de ciudadanos en el mercado de Bazurto, incluso muchas mujeres caminando y violando la nueva medida de pico, cédula y género sin ningún tipo de protección como tapaboca y guantes.

"Los que vivimos de lo que nos hacemos diariamente cómo hacemos. Le pedimos al alcalde que nos dejen trabajar, el que sale a la calle es porque realmente necesita conseguir recursos para la familia", expresó Cecilia Mallarino, vendedora de pescados.

La Alcaldía de Cartagena anunció que se realizará una reunión con las principales autoridades de la ciudad, con el propósito de endurecer las medidas en el Mercado de Bazurto que logren frenar la propagación del Coronavirus.