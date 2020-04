Alcalde de Cartagena reconoce error en decreto de pico cédula y género

Fuertes críticas generó el decreto por medio del cual, se establecían las condiciones para salir durante la cuarentena nacional obligatoria en Cartagena; el famoso pico y cédula que ahora también habla de género.

Al respecto, el mandatario de los cartageneros William Dau a través de un video, se disculpó con la ciudadanía por olvidar las cédulas terminadas 9 y 0, que tenían programado salir este lunes 13 de abril.

“Cometí un error de buena fe, ustedes entenderán que tengo tantas cosas en la cabeza, y se me pasó; no noté que estaba saltándome las personas que terminan en 9 y 0. Eso lo vamos a corregir, expediremos un nuevo de decreto. No podrán salir hoy pero sí podrán hacerlo mañana y pasado”, manifestó el alcalde.

Por su parte, muchos ciudadanos han expresado que la administración informó muy tarde las nuevas disposiciones (en la noche del domingo), lo que produjo confusión al momento de salir a las calles.

