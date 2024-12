Anuncian el cierre de dos sedes del hospital Santa Sofía en Palestina

Manizales

Carlos Alberto Piedrahita, gerente del hospital Santa Sofía, destacó que la situación es compleja y más cuando no han recibido respuesta del orden nacional sobre los pagos de las deudas que a la fecha asciende a los 16 mil millones de pesos.

“Es importante recordar que esta entidad es el mayor cliente institucional del Hospital y que la atención a sus usuarios representa el 90% de los servicios prestados en nuestras tres sedes. Es entonces lógico, sin el pago de estos recursos, resulta imposible para Santa Sofía, funcionarl”, destacó el funcionario.

Informó, además, el directivo hospitalario, que posterior a un exhaustivo análisis con el comité de gerencia de la institución, se concluyó que sostener la operación de las sedes Arauca y Palestina para el próximo año sería inviable; sin factibilidad, ni retorno.

“Con el dolor en el alma tenemos que tomar la decisión, partir del 1 de enero de 2025 a las 12:00 a.m. debemos cerrar operación como Hospital Santa Sofía, tanto en cabecera municipal como en el corregimiento. No hay flujo de recursos que garanticen dicha funcionalidad y para prestar un servicio con pésima calidad, es mejor no prestarlo, y así evitarle demandas a futuro al Hospital Santa Sofía”, afirmó.

Desde el Hospital insisten que a la fecha no han obtenido respuesta de Nueva EPS y que tampoco esta entidad se ha manifestado públicamente, ni ha dado a conocer ningún plan de contingencia para darle continuidad a la atención en salud de los más de 150.000 usuarios que se ven afectados directamente por estos cierres.

De otro lado comunicó el gerente que posiblemente la institución deba tomar decisiones aún más drásticas como reducir la capacidad instalada de la unidad de cuidados intensivos, y unidad de cuidados intermedios, porque si el recaudo mensual no llega a superar los $6.000 millones será preciso contener más servicios de esta manera.

