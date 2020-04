Economistas recomiendan cuidar las finanzas personales en cuarentena

Los economistas han dicho que durante el tiempo de aislamiento se debe hacer un listado de consumo para identificar lo que se puede suspender temporalmente y así evitar los gastos adicionales que podrían afectar las finanzas personales y limitar la compra de servicios básicos como alimentación.

Para estos expertos es aconsejable hacer la revisión de los servicios públicos y el consumo de los últimos tres meses que debe compararse una vez termine el mes de abril con la factura en curso, para identificar costos adicionales que nos podrá dar un indicador de cuanto estamos por encima de la tarifa habitual y esto nos obligará a gastar menos.

Alexander Botello, coordinador del programa de economía de la universidad de Pamplona entrega algunos consejos básicos.

Dijo a Caracol Radio que “una de las principales recomendaciones que entregamos es moderar el uso de los servicios públicos, ya que permanecemos mucho en la casa y regularmente somos entre cuatro y cinco personas, el uso del televisor, de los computadores, la carga constante de los celulares. Lo que se verá reflejada en el gasto de los servicios públicos”.

Manifestó que “lo que también es importante es no hacer uso excesivo de los domicilios, tampoco de las comidas rápidas. No quiere decir que no se siga consumiendo, y esto es útil en dos sentidos, que necesites reducir los gastos porque no cuentas con un ingreso fijo, o bien sea porque dependes de un sueldo que llegará, pero en los dos casos es aconsejable no aumentar los consumos que podemos hacer en casa, como es el caso de la comida”.

Invitó a dividir gastos entre el número de personas que son solventes dentro del hogar y hacer compras únicas y no pequeñas para que puedan rendir el dinero y productos como comida y de aseo que son la principal prioridad dentro de algunos hogares.

